Погрожував перехожим та напав на патрульних: у Києві затримали дебошира

У Києві 29 травня патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився агресивно та погрожував містянам, тримаючи у руках ніж.

Коли патрульні намагалися поспілкуватися з ним, чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одному з поліцейських та почав тікати.

Правоохоронці наздогнали та затримали нападника із застосуванням кайданків.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України — опір працівникові правоохоронного органу.

