12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 18:51

Погрожував перехожим та напав на патрульних: у Києві затримали дебошира

29 травня 2026, 18:51
Читайте также на русском языке
Фото: патрульна поліція Києва
Читайте также
на русском языке

У Києві 29 травня патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився агресивно та погрожував містянам, тримаючи у руках ніж.

Коли патрульні намагалися поспілкуватися з ним, чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одному з поліцейських та почав тікати.

Правоохоронці наздогнали та затримали нападника із застосуванням кайданків.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України — опір працівникові правоохоронного органу.

Нагадаємо, що 28 травня до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 76-річну мешканку міста Чугуїв на Харківщині. За попередньою інформацією, зловмисник проник до помешкання потерпілої, погрожував їй ножем та заволодів її майном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція затримання
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Вступили до "Єдиної Росії" та ЛДПР: двоє херсонських "депутатів" підуть під суд
29 травня 2026, 18:59
У Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію
29 травня 2026, 18:17
Херсон під обстрілами: дев’ятеро поранених внаслідок атак ворога
29 травня 2026, 17:57
СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї
29 травня 2026, 17:35
Поліцейські по-звірячому катували затриманого у Дніпрі: потерпілий опинився в реанімації
29 травня 2026, 17:32
У Херсоні оголошено підозри катам, які знущалися з цивільних у захопленому відділку
29 травня 2026, 17:20
Прокуратура через суд повернула до бюджету Києва 345 тисяч гривень переплати за "фейкові" роботи
29 травня 2026, 16:56
Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру
29 травня 2026, 16:35
На Буковині депутат і поліцейський організували "трафік" ухилянтів до Румунії
29 травня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »