На Прикарпатті жінка продала свого сина одразу після пологового

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті затримали жительку Київської області. Виявилось, що вона продала свого новонародженого сина одразу після виписки з пологового будинку

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, ще під час вагітності жінка шукала "клієнтів" у соцмережах. Потім вона уклала фіктивний договір сурогатного материнства. Після виписки з пологового вона передала нагородженого сина. За немовля жінка отримала 20 тисяч доларів.



Наразі жінку затримали. Вона отримала підозру у торгівлі людьми. Її відправили під варту з можливістю застави майже 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.