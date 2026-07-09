Напад на ТЦК у Львові: Генштаб офіційно відреагував

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У Генштабі прокоментували інцидент, який стався з військовими ТЦК у Львові. Ці дії громадян називають неприпустимими та незаконними

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Генштабі заявили, що події у Львові мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах правового режиму воєнного стану. Генштаб закликає правоохоронці забезпечити неупереджене розслідування та приягнути винних до відповідальності.

"Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу", - йдеться у повідомленні.

При цьому зараз проводиться перевірка у ТЦК. Якщо там будуть встановлені порушення, то особи будуть притягнуті до відповідальності, кажуть у Генштабі.

"Будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі. Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави. (...) Закликаємо громадян зберігати спокій, не піддаватися на провокації та дезінформацію, діяти виключно в межах закону й об’єднуватися навколо Сил оборони України у боротьбі за незалежність нашої держави", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його.