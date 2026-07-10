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10 липня 2026, 00:35

"Слава ТЦК": учасників "бунту" на Сихові змусили вибачитись

10 липня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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У Львові ветерани знайшли хлопців, які напередодні перевернули машину ТЦК. Хлопців змусили вибачитись на камеру

Відео опублікував та прокоментував військовий Андрій Петрівський, передає RegioNews.

На відео можна почути як учасники "бунту" говорили "Слава ТЦК". Один із них також пообіцяв, що втсупить до ЗСУ. Інші неповнолітні учасники "протесту" вибачились. Ще один із них виявився діючим військовим, який приїхав у відпустку: саме його зафіксували камери на капоті буса ТЦК.

"Не публікуємо окремі елементи "виховної" бесіди з цими двома кугутами, щоб ФБ не заблокував… Шукаємо тих, хто здирав форму з військового. Їм буде гірше. Але інакше не можна", - прокоментував військовий Андрій Петрівський.

Слід зазначити, що учасників нападу на військових ТЦК у Львові вже ідентифікували. Відомо, що кількох із них затримали.

Нагадаємо, У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його. Ситуацію також прокоментував президент України Володимир Зеленський.

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