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09 липня 2026, 16:15

Напад на ТЦК у Львові: омбудсман з прав людини закликав Міноборони створити робочу групу

09 липня 2026, 16:15
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Фото з відкритих джерел
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Уповноважений ВРУ з прав людини відреагував на скандал із ТЦК у Львові. Він закликав Міноборони створити робочу групу

Про це написав омбудсман Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За словами уповноваженого з прав людини, напад на військових є неприпустимим. При цьому сам інцидент став наслідком недовіри через скарги на ймовірні порушення прав під час мобілізації. Дмитро Лубінець наголосив, що закон має бути однаковим для всіх.

"Ми однаково повинні захищати наших військових, права людини та закон. І саме зараз держава має продемонструвати, що здатна не лише вимагати дотримання закону, а й сама неухильно його виконувати", - каже омбудсман.

Нагадаємо, У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його. Пізніше офіційно відреагували в Генштабі ЗСУ.

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