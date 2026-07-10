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10 липня 2026, 15:45

Бунт проти ТЦК у Львові: затримали ще чотирьох учасників, серед них - двоє військових

10 липня 2026, 15:45
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Фото: СБУ
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СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців. Відомо, що серед затриманих є військовослужбовці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Серед затриманих 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину. Відомо, що вони були найбільш активними учасниками "бунту". Зокрема, вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.

Наразі вони отримали підозри за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Один із них отримав також підозру за самовільне залишення військової частини або місця служби.

Нагадаємо, У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його. Ситуацію також прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Згодом у мережі з'явилось відео, де всі учасники "бунту" вибачаються.

Також 10 липня у Львові вже розпочався судовий процес над одним з учасників "бунту" проти ТЦК на Сихові. Він виявився військовим у СЗЧ.

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