"Історія дуже погана": Зеленський офіційно прокоментував напад на ТЦК у Львові

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Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Президент України розповів, що він уже отримав певні деталі про інцидент у Львові від міністра внутрішніх справ. Він розраховує, що правоохоронці розберуться в ситуації, а Міністерство оборони виконає "обіцяне".

"На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його.