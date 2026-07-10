НАБУ викрило чиновника ДПСУ з незаконними мільйонними активами

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НАБУ і САП викрили чиновника ДПСУ. Йдеться мільйони активів, походження яких не має доказів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Йдеться про колишнього заступника начальника Західного регіонального управління ДПСУ, який нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.

Як з'ясували правоохоронці, у 2023-2024 роках чиновник набув активів на понад 11 мільйонів гривень. Проте законність цих активів нічим не підтверджується. Частину з цих коштів використали для покупки автомобіля Toyota RAV4, а решту готівки знайшли під час обшуків у квартирі чиновника.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.