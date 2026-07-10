12:30  10 липня
У Львові в дитячій лікарні "зникли" понад півмільйона
10:59  10 липня
На Закарпатті 10-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою
09:56  10 липня
"Прильоти по Києву – це прекрасно": у Хмельницькому викрили ймовірного агента РФ
UA | RU
UA | RU
10 липня 2026, 14:35

НАБУ викрило чиновника ДПСУ з незаконними мільйонними активами

10 липня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

НАБУ і САП викрили чиновника ДПСУ. Йдеться мільйони активів, походження яких не має доказів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Йдеться про колишнього заступника начальника Західного регіонального управління ДПСУ, який нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.

Як з'ясували правоохоронці, у 2023-2024 роках чиновник набув активів на понад 11 мільйонів гривень. Проте законність цих активів нічим не підтверджується. Частину з цих коштів використали для покупки автомобіля Toyota RAV4, а решту готівки знайшли під час обшуків у квартирі чиновника.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП корупція
САП просить взяти Тищенка під варту із заставою понад 19 млн грн
03 липня 2026, 14:18
Ще одна підозра для Тишенка: НАБУ викрило депутата, який "вирішував" питання з кол-центрами на мільйон доларів
29 червня 2026, 17:25
НАБУ завершило розслідування по справі депутатки Анни Скороход
29 червня 2026, 15:45
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Священник РПЦ піде під суд за фінансування підрозділів РФ
10 липня 2026, 15:59
На Черкащині внаслідок ДТП травмувався 16-річний водій мотоцикла
10 липня 2026, 15:49
Бунт проти ТЦК у Львові: затримали ще чотирьох учасників, серед них - двоє військових
10 липня 2026, 15:45
Бунт проти ТЦК у Львові: одному з учасників суд обрав запобіжний захід
10 липня 2026, 15:30
Українські військові на Південно-Слобожанському напрямку накрили вогнем російську артилерію
10 липня 2026, 15:15
На Прикарпатті жінка продала свого сина одразу після пологового
10 липня 2026, 14:55
Побив арматурою на очах у дітей: у Затоці напали на військового через зауваження про російську музику
10 липня 2026, 14:26
Об’єднає лідерів для відновлення та розвитку України: в Києві відкрили Школу міст та громад
10 липня 2026, 14:15
На Київщині чоловік підпалив підстанцію на замовлення росіян
10 липня 2026, 13:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »