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10 липня 2026, 14:26

Побив арматурою на очах у дітей: у Затоці напали на військового через зауваження про російську музику

10 липня 2026, 14:26
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Скриншот із відео
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У селищі Затока на Одещині чоловік напав на діючого військового та ветерана АТО після зауваження через увімкнену російську музику. Напад стався 4 липня на території одного з готелів

Про це інформує видання "Цензор.НЕТ", передає RegioNews.

За словами дружини постраждалого, її чоловік Сергій Пігура разом із родиною приїхав на відпочинок. Під час перебування у готелі один із відпочивальників увімкнув російські пісні. Військовий зробив йому зауваження та попросив вимкнути музику країни-агресора.

Після словесної суперечки між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За словами очевидців, нападник спочатку вдарив військового електроприладом, а потім узяв металеву арматуру та почав завдавати ударів.

Постраждалий намагався захистити дружину та отримав травми руки й голови. Після падіння, як стверджує дружина, нападник продовжив агресивні дії та намагався душити чоловіка арматурою.

Інцидент відбувався на очах у двох малолітніх дітей подружжя. Очевидці допомогли зупинити нападника та викликали швидку допомогу й поліцію.

Наразі Сергій Пігура перебуває на лікуванні в лікарні в Овідіополі. У нього діагностували струс мозку, переломи носа та руки, а також травму голови.

За словами дружини військового, станом на 9 липня правоохоронці ще не допитали потерпілого. Родина побоюється затягування розслідування.

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Що відомо про нападника?

Нападник, якого ідентифікували, як Стопчинського Віктора Борисовича – відома персона в регіоні. Він уже має щонайменше два відкриті кримінальні провадження. За словами очевидців, раніше чоловік нападав на людей із пістолетом.

Одному з місцевих блогерів у Подільську Стопчинський зламав щелепу. Після розголосу цієї події у соцмережах, дружині побитого військового, стало відомо, що Стопчинський начебто неодноразово "відкуповувався" від поліції, через що й відчуває безкарність і продовжує пропагувати "рускій мір" та нападати на людей.

Нагадаємо, у Полтаві 43-річний ветеран Збройних сил України Роман Махновський заявив, що його побив 20-річний водій електросамоката після зауваження на дорозі.

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