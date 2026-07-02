На Львівщині п'яний водій автокрану збив людину на смерть

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 48-річний водій автокрану наїхав на двох чоловіків 45 та 48 років, які переходили дорогу. Внаслідок зіткнення молодший чоловік від отриманих травм загинув на місці. Старшого пішохода госпіталізували з травмами.

З'ясувалось, що водій був п'яним. Його затримали та повідомили про підозру. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.