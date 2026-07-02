У Кривому Розі судитимуть 22-річного хлопця за замах на вбивство знайомого

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі звичайний конфлікт між знайомими ледь не закінчився трагедією. Під час суперечки 22-річний молодик перейшов від слів до зброї, завдавши опоненту два ножових поранення

Про це повідомила поліція Дніпропетровсьої області, передає RegioNews .

28 червня до однієї з міських лікарень перехожий доставив пораненого хлопця, якого виявив на одній із вулиць міста.

Правоохоронці встановили, що між двома знайомими виник конфлікт, який переріс у бійку.

Під час сварки нападник двічі вдарив потерпілого ножем, після чого втік з місця події.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування 22-річного зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті.