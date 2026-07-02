На Рівненщині маршрутка влетіла у потяг: є загиблі та поранені

Фото з відкритих джерел

Аварія сталась 2 липня, близько 13:50 на залізничному переїзді у селищі Квасилів Рівненської МТГ. Є загиблі серед пасажирів маршрутки

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Машиніст пасажирського потягу "Дніпро-Київ-Хелм" застосував екстрене гальмування, проте не зміг уникнути зіткнення з рейсовою маршруткою "Здолбунів-Рівне". Відомо, що водій маршрутки виїхав на колії.

З'ясувалось, що працювала звукова та світлова сигналізації, що свідчила про наближення швидкісного транспорту, однак залізничний шлагбаум опущений не був.

Внаслідок аварії від отриманих травм загинули четверо пасажирів маршрутного таксі: 72-річний чоловік, 54-річна жінка, а також дві рідні сестри 24-ох та 29-ти років.

Також постраждали 11 людей віком від 11 до 68 років. Їх госпіталізували медики. Один із пасажирів у реанімації у важкому стані. Серед постраждалих, зокрема, водій маршрутки та регулювальник залізниці, який був на зміні. Крім того, госпіталізували двох дітей 13 та 11 років.

"Вирішується питання про затримання у процесуальному порядку регулювальника та водія маршрутного таксі. Слідчі дії тривають", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому Volkswagen виїхав на переїзд під потяг. Загинули двоє 18-річних пасажирів авто, водій та ще один пасажир постраждали. Правоохоронці затримали 21-річного водія легковика.