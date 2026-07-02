22:15  02 липня
На Вінниччині судили чоловіка, який воював проти ЗСУ у складі "ДНР"
22:18  02 липня
Зґвалтував та знімав на відео: на Вінниччині судитимуть 54-річного педофіла
21:30  02 липня
На Львівщині п'яний водій автокрану збив людину на смерть
UA | RU
UA | RU
02 липня 2026, 22:30

На Рівненщині маршрутка влетіла у потяг: є загиблі та поранені

02 липня 2026, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 2 липня, близько 13:50 на залізничному переїзді у селищі Квасилів Рівненської МТГ. Є загиблі серед пасажирів маршрутки

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Машиніст пасажирського потягу "Дніпро-Київ-Хелм" застосував екстрене гальмування, проте не зміг уникнути зіткнення з рейсовою маршруткою "Здолбунів-Рівне". Відомо, що водій маршрутки виїхав на колії.

З'ясувалось, що працювала звукова та світлова сигналізації, що свідчила про наближення швидкісного транспорту, однак залізничний шлагбаум опущений не був.

Внаслідок аварії від отриманих травм загинули четверо пасажирів маршрутного таксі: 72-річний чоловік, 54-річна жінка, а також дві рідні сестри 24-ох та 29-ти років.

Також постраждали 11 людей віком від 11 до 68 років. Їх госпіталізували медики. Один із пасажирів у реанімації у важкому стані. Серед постраждалих, зокрема, водій маршрутки та регулювальник залізниці, який був на зміні. Крім того, госпіталізували двох дітей 13 та 11 років.

"Вирішується питання про затримання у процесуальному порядку регулювальника та водія маршрутного таксі. Слідчі дії тривають", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому Volkswagen виїхав на переїзд під потяг. Загинули двоє 18-річних пасажирів авто, водій та ще один пасажир постраждали. Правоохоронці затримали 21-річного водія легковика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція аварія
Кривава ДТП у центрі Харкова: мотоцикліст збив жінку на переході — обоє загинули
02 липня 2026, 19:38
На Київщині іномарка збила дитину, яка вибігла на дорогу
02 липня 2026, 18:35
На Полтавщині ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся: загинула людина
02 липня 2026, 17:55
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Атака на Київ: кількість жертв збільшилась, у Дарницькому районі шукають 8 людей, які не виходять на зв’язок
02 липня 2026, 22:45
У Силах оборони воюватимуть роботи: для України розроблятимуть гуманоїдів
02 липня 2026, 22:45
Зґвалтував та знімав на відео: на Вінниччині судитимуть 54-річного педофіла
02 липня 2026, 22:18
На Вінниччині судили чоловіка, який воював проти ЗСУ у складі "ДНР"
02 липня 2026, 22:15
У Кривому Розі судитимуть 22-річного хлопця за замах на вбивство знайомого
02 липня 2026, 21:59
У Києві отримав термін чоловік, який показав статевий орган поліцейському в метро
02 липня 2026, 21:45
"Золоті" генератори в Харкові: посадовця комунального підприємства судитимуть за недбалість
02 липня 2026, 21:43
На Львівщині п'яний водій автокрану збив людину на смерть
02 липня 2026, 21:30
На Дніпропетровщині ворог 40 разів атакував область, є загиблі діти
02 липня 2026, 20:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »