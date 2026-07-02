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02 липня 2026, 21:43

"Золоті" генератори в Харкові: посадовця комунального підприємства судитимуть за недбалість

02 липня 2026, 21:43
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові правоохоронці викрили черговий факт розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель. У поле зору слідчих потрапив 66-річний фахівець одного з комунальних підприємств міста, чия службова недбалість обійшлася бюджету у понад 450 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, 66-річний правопорушник, обіймаючи посаду фахівця з державних закупівель одного з комунальних підприємств, під час придбання двох електрогенераторних установок неналежно виконав покладені на нього службові обов’язки.

Зокрема, не здійснив належного аналізу ринку та не вжив заходів для визначення обґрунтованої вартості предмета закупівлі.

У результаті таких дій комунальне підприємство безпідставно перерахувало бюджетні кошти на суму понад 452 тисячі гривень.

Слідчі повідомили про підозру фігуранту у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Голованівська окружна прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі палива для закладів освіти. Директор київського підприємства поставив до шкіл вугілля, яке за своїми характеристиками не відповідає державним стандартам.

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