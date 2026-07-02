У Києві отримав термін чоловік, який показав статевий орган поліцейському в метро

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У Києві судили чоловіка за хуліганство. Виявилось, що він показував свій статевий орган у публічному місці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось у жовтні минулого року. Чоловік у вестибюлі станції метро "Харківська" чоловік зняв штани і демонстував свій статевий орган пасажирам і черговому поліцейському. На зауваження він не реагував.

Вважають, що чоловік діяв умисно, щоб продемонструвати неповагу до суспільства. На суді він визнав провину та розкаявся. Виявилось, що раніше він неодноразово судимий і востаннє за крадіжку і хуліганство в Житомирі отримав 5 років і 1 місяць вʼязниці.

Тому суд призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Остаточний строк тюремного покарання складе 5 років і 1 місяць.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі в одній з маршруток стався розпусний скандал. Чоловік показував пасажирам геніталії.