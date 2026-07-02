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02 липня 2026, 22:18

Зґвалтував та знімав на відео: на Вінниччині судитимуть 54-річного педофіла

02 липня 2026, 22:18
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Вінниччині завершено досудове розслідування у резонансній справі про сексуальне насильство над неповнолітньою. 54-річний чоловік, який місяцями експлуатував довіру 14-річної дівчинки, невдовзі постане перед судом

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду справу 54-річного чоловіка, якому інкримінують ч. 3 ст. 152, ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України.

За даними слідства, на початку березня 2026 року в одному з сіл Вінницької області обвинувачений познайомився з 14-річною односельчанкою. Родина дівчини перебувала на обліку у соціальних служб як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.

Певний час він просто спілкувався з підліткою, налагоджуючи довірливі стосунки. Згодом він запросив її до свого додому, де зґвалтував. Впродовж місяця чоловік неодноразово повторював злочин, знімаючи ґвалтування на телефон.

Боючись осуду громадськості, дівчинка мовчала.

12 березня до дівчини приїхала соціальна служба з перевіркою. Її співробітникам дівчина наважилась розповісти про пережите сексуальне насильство.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою.

За інкриміновані злочини передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.

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