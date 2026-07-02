На Дніпропетровщині ворог 40 разів атакував область, є загиблі діти

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 2 липня російські війська майже сорок разів атакували три райони Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, ще 9 зазнали поранень

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

"Двоє людей загинули, дев’ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих є діти. Майже 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою", - йдеться у дописі.

У Дніпровському районі пошкоджені гімназія і багатоквартирні будинки.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок та автомобілі.

"Загинув 66-річний чоловік. 75-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані. У лікарні й 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - додав Ганжа.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура.

Загинула 7-річна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець в лікарні у стані середньої тяжкості. Госпіталізовані й троє дорослих, двоє з яких у важкому стані, поінормував голова ОВА.

Нагадаємо, що впродовж 2 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.