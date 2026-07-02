Во Львовской области пьяный водитель автокрана сбил человека насмерть

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 48-летний водитель автокрана наехал на двух мужчин 45 и 48 лет, переходивших дорогу. В результате столкновения младший мужчина от полученных травм погиб на месте. Старшего пешехода госпитализировали с травмами.

Выяснилось, что водитель был пьян. Его задержали и сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.