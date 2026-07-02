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02 липня 2026, 22:15

На Вінниччині судили чоловіка, який воював проти ЗСУ у складі "ДНР"

02 липня 2026, 22:15
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Фото з відкритих джерел
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На Вінниччині судили чоловіка за державну зраду. Він перейшов на бік ворога в умовах збройного конфлікту

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У 2014 році чоловік долучився до батальйону збройного формування так званої "ДНР". Згодом він брав участь у бойових діях проти військових ЗСУ. Зокрема, поблизу населеного пункту Донецької області, в результаті яких населений пункт було захоплено та підпорядковано батальйону.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна на користь держави.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.

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