Удар по Криму: у мережі показали кадри з Керічі, де атакували російські заводи та пароми
Нещодавно були завдані удари по Керчі. Там уразили низку важливих для росіян об'єктів
Такі кадри опублікували в каналі, Exilenova+, передає RegioNews.
На кадрах із супутника можна побачити об'єкти, які були уражені або знищені раніше у Керчі. Зокрема, це:
- Новітній російський комплекс РЕБ "Волна Купол Гарант";
- Судоремонтний завод;
- Залізничний пором "Славянін";
- Авто-пасажирський пором "Лаврентій".
Нагадаємо, у ніч на 23 червня підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.
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