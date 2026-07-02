Удар по Криму: у мережі показали кадри з Керічі, де атакували російські заводи та пароми

Фото з відкритих джерел

Нещодавно були завдані удари по Керчі. Там уразили низку важливих для росіян об'єктів

Такі кадри опублікували в каналі, Exilenova+, передає RegioNews.

На кадрах із супутника можна побачити об'єкти, які були уражені або знищені раніше у Керчі. Зокрема, це:

Новітній російський комплекс РЕБ "Волна Купол Гарант";

Судоремонтний завод;

Залізничний пором "Славянін";

Авто-пасажирський пором "Лаврентій".

Нагадаємо, у ніч на 23 червня підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.