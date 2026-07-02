Терор Херсонщини: ворог атакував лікарню, є загиблий лікар та поранені
Впродовж 2 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу
Про це повідомила Херсонська обалсна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - дістали поранень.
Близько 15:50 армія РФ обстріляла одну з лікарень Херсона. Загинув 63-річний лікар закладу, травмовано медичну сестру.
Також дві людини в обласному центрі та одна у селі Дар’ївка отримали поранення внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарні та банку, гуртожиток, автотранспорт.
Нагадаємо, що 2 липня військовослужбовці РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури на Харківщині.