Терор Херсонщини: ворог атакував лікарню, є загиблий лікар та поранені

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Впродовж 2 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу

Про це повідомила Херсонська обалсна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - дістали поранень.

Близько 15:50 армія РФ обстріляла одну з лікарень Херсона. Загинув 63-річний лікар закладу, травмовано медичну сестру.

Також дві людини в обласному центрі та одна у селі Дар’ївка отримали поранення внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарні та банку, гуртожиток, автотранспорт.

Нагадаємо, що 2 липня військовослужбовці РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури на Харківщині.