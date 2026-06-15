Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Цього разу в об’єктиви камер прикордонників на Самбірщині потрапили лісові мешканці – козулі та лисиця.

Тварини спокійно пересувалися лісовими стежками прикордоння: козулі неспішно прогулювалися територією, а лисиця пильно прислухалася до кожного шурхоту.

У ДПСУ зазначають, що сучасні системи моніторингу працюють безперервно. Вони допомагають охоронцям рубежів не лише оперативно реагувати на будь-які зміни обстановки навіть у найвіддаленіших куточках, а й фіксувати неповторну красу та життя дикої природи прикордоння.

Нагадаємо, наприкінці травня житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гори, під час нічного переходу зустрів ведмедицю. Прикордонники врятували чоловіка.