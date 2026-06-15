Дикі мешканці лісу: на Львівщині у фотопастки прикордонників потрапили козулі та лисиця
Кадри дикої природи вдалося зафіксувати за допомогою технічних засобів охорони держкордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Цього разу в об’єктиви камер прикордонників на Самбірщині потрапили лісові мешканці – козулі та лисиця.
Тварини спокійно пересувалися лісовими стежками прикордоння: козулі неспішно прогулювалися територією, а лисиця пильно прислухалася до кожного шурхоту.
У ДПСУ зазначають, що сучасні системи моніторингу працюють безперервно. Вони допомагають охоронцям рубежів не лише оперативно реагувати на будь-які зміни обстановки навіть у найвіддаленіших куточках, а й фіксувати неповторну красу та життя дикої природи прикордоння.
Нагадаємо, наприкінці травня житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гори, під час нічного переходу зустрів ведмедицю. Прикордонники врятували чоловіка.