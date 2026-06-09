На кордоні з Польщею вилучили партію заборонених "уколів краси” на майже 600 тис. грн
У понеділок, 8 червня, в пункті пропуску "Краківець – Корчова" вилучили партію забороненого ботулотоксину
Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.
За кермом автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який в'їжджав із Польщі, перебувала 48-річна жителька Чернівців.
Під час перевірки авто в салоні мікроавтобуса митники знайшли 285 флаконів препарату "Refinex" (ботулотоксин типу А). Цей ін’єкційний нейромодулятор використовують у косметології для розгладження зморшок та лікування підвищеного потовиділення (гіпергідрозу). В Україні цей препарат офіційно заборонений для продажу, зберігання та використання.
Контрабандний товар вилучили, його орієнтовна вартість становить 570 тисяч гривень.
На водійку склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МКУ.
Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митники затримали партії косметики. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень.