Фото: Львівська митниця

У понеділок, 8 червня, в пункті пропуску "Краківець – Корчова" вилучили партію забороненого ботулотоксину

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

За кермом автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який в'їжджав із Польщі, перебувала 48-річна жителька Чернівців.

Під час перевірки авто в салоні мікроавтобуса митники знайшли 285 флаконів препарату "Refinex" (ботулотоксин типу А). Цей ін’єкційний нейромодулятор використовують у косметології для розгладження зморшок та лікування підвищеного потовиділення (гіпергідрозу). В Україні цей препарат офіційно заборонений для продажу, зберігання та використання.

Контрабандний товар вилучили, його орієнтовна вартість становить 570 тисяч гривень.

На водійку склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митники затримали партії косметики. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень.