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12 червня 2026, 08:37

На кордоні з Польщею водій "забув" задекларувати 230 коліс на 1,4 млн грн

12 червня 2026, 08:37
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Фото: Львівська митниця
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У пункті пропуску "Шегині – Медика" львівські митники виявили незадекларований товар вартістю понад 1,4 млн гривень

Про це повідомила Львівська митниця, передає RegioNews.

Зазначається, що до України з Республіки Польща прибув вантажний автомобіль Scania під керуванням 48-річного мешканця Львівщини. У митній декларації водій зазначив, що перевозить 1208 пневматичних шин загальною вартістю майже 800 тисяч гривень.

Під час митного контролю транспортний засіб скерували на рентгенографічне сканування. Перевірка виявила невідповідності між задекларованим вантажем та його фактичним вмістом.

У результаті огляду працівники митниці знайшли 230 автомобільних коліс, відомості про які були відсутні у декларації. Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить 1,4 млн гривень.

За фактом порушення складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше в пункті пропуску "Краківець – Корчова" митники вилучили партію забороненого ботулотоксину. За кермом автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який в'їжджав із Польщі, перебувала 48-річна жителька Чернівців. На водійку склали протокол про порушення митних правил.

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митниця кордон Львівська область водій митники
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