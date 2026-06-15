11:54  15 червня
45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей
09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
15 червня 2026, 12:28

Гаджети під виглядом корму для тварин: на Львівщині вилучили контрабандні iPhone на 1,1 млн грн

15 червня 2026, 12:28
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

Львівські митники спільно з прикордонниками на пункті пропуску "Краківець-Корчова" припинили кілька спроб незаконного ввезення дорогої техніки в Україну. Порушники намагалися приховати контрабанду, маскуючись благодійною діяльністю

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

В одному з випадків 37-річна мешканка Львівщини, яка поверталася додому на мікроавтобусі Ford Transit, вказала в декларації, що перевозить 480 кілограмів гуманітарної допомоги – 24 мішки корму для тварин. Однак під час огляду з'ясувалося, що жінка ховала під своєю курткою вісім незадекларованих смартфонів Apple iPhone 17 Pro Max. Їхню вартість оцінили у 600 тисяч гривень.

Того ж дня аналогічну схему викрили в іншому мікроавтобусі – SEAT, за кермом якого перебувала 48-річна жителька Яворівського району. Водійка так само задекларувала гуманітарний вантаж – 500 кілограмів корму для тварин. Під час детальної перевірки в автомобілі виявили шість iPhone 17 Pro Max: два з них були сховані в конструктивних порожнинах панелі приладів, а чотири – під верхнім одягом жінки. Вартість цих гаджетів становить 500 тисяч гривень.

За обома фактами приховування товарів від митного контролю склали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Окрім цього, у "Краковці" затримали 21-річного жителя Чернівців, який керував мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. У багажнику його автомобіля митники знайшли незадекларовану техніку, серед якої мобільні телефони Xiaomi та OnePlus на загальну суму 250 тисяч гривень. За цим фактом склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область митники контрабанда iPhone митниця гаджети
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Зеленський відвідав обстріляну Лавру в Києві
15 червня 2026, 13:45
Рік після вбивства Портнова: з'явилися нові деталі справи
15 червня 2026, 13:23
Король без корони: політичний портрет Дональда Трампа
15 червня 2026, 12:49
Пожежа в Лаврі після атаки "Шахеда": рятувальники показали наслідки
15 червня 2026, 12:35
45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей
15 червня 2026, 11:54
У Херсоні чоловік підірвався на російській міні
15 червня 2026, 11:47
Дикі мешканці лісу: на Львівщині у фотопастки прикордонників потрапили козулі та лисиця
15 червня 2026, 11:30
Стало відомо, хто загинув у Харкові: ДСНС назвала імена 4 рятувальників
15 червня 2026, 11:28
Ворог атакував дроном Запоріжжя: двоє поранених
15 червня 2026, 11:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »