Фото: Львівська митниця

Львівські митники спільно з прикордонниками на пункті пропуску "Краківець-Корчова" припинили кілька спроб незаконного ввезення дорогої техніки в Україну. Порушники намагалися приховати контрабанду, маскуючись благодійною діяльністю

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

В одному з випадків 37-річна мешканка Львівщини, яка поверталася додому на мікроавтобусі Ford Transit, вказала в декларації, що перевозить 480 кілограмів гуманітарної допомоги – 24 мішки корму для тварин. Однак під час огляду з'ясувалося, що жінка ховала під своєю курткою вісім незадекларованих смартфонів Apple iPhone 17 Pro Max. Їхню вартість оцінили у 600 тисяч гривень.

Того ж дня аналогічну схему викрили в іншому мікроавтобусі – SEAT, за кермом якого перебувала 48-річна жителька Яворівського району. Водійка так само задекларувала гуманітарний вантаж – 500 кілограмів корму для тварин. Під час детальної перевірки в автомобілі виявили шість iPhone 17 Pro Max: два з них були сховані в конструктивних порожнинах панелі приладів, а чотири – під верхнім одягом жінки. Вартість цих гаджетів становить 500 тисяч гривень.

За обома фактами приховування товарів від митного контролю склали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Окрім цього, у "Краковці" затримали 21-річного жителя Чернівців, який керував мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. У багажнику його автомобіля митники знайшли незадекларовану техніку, серед якої мобільні телефони Xiaomi та OnePlus на загальну суму 250 тисяч гривень. За цим фактом склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.