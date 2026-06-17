На Запоріжжі ТЦК мобілізував співробітника Укрзалізниці з бронюванням

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Запорізький окружний адміністративний суд розглянув спір між військовослужбовцем та Військовою частиною Державної спеціалізованої служби транспорту. Виявилось, що чоловіка мобілізували на віййськову службу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік працював в підрозділі АТ "Укрзалізниця". Він отримав відстрочку від призову до 27 квітня 2025 року. Проте у січні 2025 року ТЦК призвав його на військовцу службу та направив до Військової частини Державної спеціалізованої служби транспорту. Командир військової частини видав наказ про зарахування позивача до списків особового складу, призначення на посаду та забезпечення всіма видами забезпечення.

Коли чоловік звернувся до суду, наказ про призов скасували. Однак все одно його рапорт не прийняли, заявивши, що аказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу залишається чинним. Чоловік знову звернувся до суду.

Запорізький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що після скасування рішення про мобілізацію відсутні правові підстави для подальшого проходження позивачем військової служби. Суд зобов'язав скасувати наказ про зарахування до списків особового складу як похідний від незаконного наказу про призов та виключити позивача зі списків особового складу військової частини.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині окружний адміністративний суд розглянув спір між ТЦК та громадянином, якого призвали на військову службу. Виявилось, що ТЦК мобілізував студента.