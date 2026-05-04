У Львові військовий "працевлаштовував" бажаючих за хабарі

Фото з відкритих джерел

Галицький районний суд міста Львова визнав військовослужбовця прикордонного загону винним у зловживанні впливом. Він обіцяв вплинути на посадовців для працевлаштування особи на військову службу за контрактом

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік хотів проходити військову службу за межами Львова і знайомий порадив йому звернутися до знайомого інспектора прикордонної служби. При зустрічі прикордонник назвав "прайс": 2 тисячі доларів.

Під час наступної зустрічі чоловік приніс лише 500 доларів. За словами свідка, прикордонник обурився, що він має не всю суму і погрожував, що його відправлять одразу на схід, бо він невідповідально поставився до питання та наказав до вечора принести решту грошей. Того ж вечора сталось затримання.

На суді військовий заперечив провину, проте відмовився давати показання. Суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше 34-річний житель Львова організував схему для дезертирів. На кожному "клієнті" він хотів заробити від 4 до 6 тисяч доларів.