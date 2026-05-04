У Львові ШІ обрізав дерева замість комунальників

Фото з відкритих джерел

У соціальних мережах активно поширювали зображення, яке публікували на "Гарячій лінії міста" у відповідь на звернення мешканця щодо обрізки дерева. Однак фотографія, яка була нібито звітом про проведену роботу, насправді була згенерована штучним інтелектом.

За словами голови Франківської районної адміністрації Галини Нарівної, після звернення мешканця працівниця адміністрації зв’язалася з підрядником. Як пояснили в адміністрації, підрядник надіслав приклад того, як дерево могло б виглядати після обрізки, щоб показати, що такий варіант є недоцільним і цього робити не можна. Проте працівниця подумала, що це результат роботи та передала зображення як відповідь.

