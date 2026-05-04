04 травня 2026, 21:10

У Львові ШІ обрізав дерева замість комунальників

Фото з відкритих джерел
У Львові стався інцидент із використанням штучного інтелекту міськими службами. Згенероване фото випадково видали за результат роботи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У соціальних мережах активно поширювали зображення, яке публікували на "Гарячій лінії міста" у відповідь на звернення мешканця щодо обрізки дерева. Однак фотографія, яка була нібито звітом про проведену роботу, насправді була згенерована штучним інтелектом.

За словами голови Франківської районної адміністрації Галини Нарівної, після звернення мешканця працівниця адміністрації зв’язалася з підрядником. Як пояснили в адміністрації, підрядник надіслав приклад того, як дерево могло б виглядати після обрізки, щоб показати, що такий варіант є недоцільним і цього робити не можна. Проте працівниця подумала, що це результат роботи та передала зображення як відповідь.

Нагадаємо, раніше на Сумщині затримали чоловіка, який підпалив автомобілі військових. На суді він заявив, що визнає провину, але нібито діяв за вказівками штучного інтелекту.

ШІ-асистент суд Львів
