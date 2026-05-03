03 травня 2026, 10:10

У Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ

Сьогодні вранці, 3 травня, близько 05:31 у Львові зафіксували випадок отруєння чадним газом. Інцидент стався у квартирі будинку на вулиці Степана Бандери

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждала – місцева мешканка 2004 року народження. Медики госпіталізували її до Львівської обласної клінічної лікарні. Стан дівчини лікарі оцінюють як середньої важкості.

На місце події оперативно прибули працівники газової служби, які припинили подачу газу до помешкання.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

Фахівці вкотре закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами та регулярно перевіряти справність вентиляції.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині через недбалість батька загинув трирічний хлопчик. За попередніми висновками експертів, дитина отруїлася чадним газом. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

