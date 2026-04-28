Нові деталі вибуху у Львові: в квартирі знайшли гранату
Правоохоронці повідомили нові деталі вибуху в багатоквартирному будинку у Львові
Про це інформує поліція області, передає RegioNews.
Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, пожежа у квартирі виникла після вибуху гранати, яку він зберігав у помешканні.
Під час огляду місця події правоохоронці виявили ще одну гранату. Її вилучили для подальшої експертизи.
За фактом події відкриті кримінальне провадження за:
- ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок");
- ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).
Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, 27 квітня на вулиці Юрія Липи у Львові. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку. Відомо, що там стався вибух. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини.
