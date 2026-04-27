У Львові стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий

У Львові на вулиці Юрія Липи загорілась одна з квартир у багатоповерхівці. Відомо, що там стався вибух

Про це повідомляє поліція Львівської області.

На жаль, під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло людини. Зараз встановлюють анкетні дані загиблої особи. На місці трагедії працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники поліції Львівщини, працівники Управління патрульної поліції у Льввівській області, співробітники ДСНС.

"Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій", - повідомили в полції.

