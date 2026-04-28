Новые детали взрыва во Львове: в квартире нашли гранату

Погибшим оказался 35-летний местный житель. По предварительным данным, пожар в квартире возник после взрыва гранаты, которую он хранил в доме.

Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили еще одну гранату. Ее изъяли для дальнейшей экспертизы.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по:

ч.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство с примечанием "несчастный случай");

ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, 27 апреля на улице Юрия Липы во Львове. Около 16:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома. Известно, что там произошел взрыв. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело человека.