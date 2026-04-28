28 апреля 2026, 08:58

Новые детали взрыва во Львове: в квартире нашли гранату

Фото: Национальная полиция
Правоохранители сообщили новые детали взрыва в многоквартирном доме во Львове

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Погибшим оказался 35-летний местный житель. По предварительным данным, пожар в квартире возник после взрыва гранаты, которую он хранил в доме.

Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили еще одну гранату. Ее изъяли для дальнейшей экспертизы.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по:

  • ч.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство с примечанием "несчастный случай");
  • ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, 27 апреля на улице Юрия Липы во Львове. Около 16:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома. Известно, что там произошел взрыв. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов многоквартирный дом квартира пожар взрыв Граната полиция
