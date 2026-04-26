У Дніпрі шукають зловмисників, які влаштували стрілянину. Це сталось прямо біля відділу поліції

25 квітня у соцмережах стали поширювати відео з конфліктом групи осіб. У одного з них була зброя, і він здійснив постріл. Правоохоронці на місці події вилучили гільзу. Попередньо, це могла бути гільза від травматичної зброї.

При цьому до поліції ніхто не звертався із заявою.

"Наразі правоохоронці встановлюють обставини та всіх учасників події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, що раніше в четвер, 23 квітня, сталась стрілянина. Виявилось, причиною була суперечка між водіями.