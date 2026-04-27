07:19  27 квітня
У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
19:55  26 квітня
11 окупантів одним дроном: прикордонники показали потужне відео з фронту
17:25  26 квітня
Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)
27 квітня 2026, 07:47

У Харкові стався вибух біля супермаркету: поліція шукає причетних

27 квітня 2026, 07:47
Фото: поліція
Подія трапилася 26 квітня близько 19:15 біля магазину на вулиці Тракторобудівників у Салтівському районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці оглянули місце інциденту та зафіксували пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці знайшли та вилучили запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.

Поліція шукає осіб, причетних до вибуху. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харкові 26 квітня о 12:10 нетверезий чоловік влаштував стрілянину в метро. Ніхто не постраждав.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
У Запоріжжі дерево впало і розчавило авто – водій загинув
27 квітня 2026, 08:19
Біля школи в Херсоні виявили небезпечну протипіхотну міну
27 квітня 2026, 08:03
На Миколаївщині під ударом ворога опинилися дві громади, є поранений
27 квітня 2026, 07:58
Вибухи в Полтаві: російські дрони атакували область
27 квітня 2026, 07:53
Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 квітня 2026, 07:39
П'ятнадцятий блекаут на ЗАЕС: станція працювала на дизель-генераторах
27 квітня 2026, 07:36
Масований удар дронами по Одесі: пошкоджені багатоповерхівки та готель, є постраждалі
27 квітня 2026, 07:25
У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
27 квітня 2026, 07:19
Втрати росіян станом на 27 квітня: Генштаб оновив дані
27 квітня 2026, 07:12
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
