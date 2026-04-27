У Харкові стався вибух біля супермаркету: поліція шукає причетних
Подія трапилася 26 квітня близько 19:15 біля магазину на вулиці Тракторобудівників у Салтівському районі міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці оглянули місце інциденту та зафіксували пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. На щастя, ніхто не постраждав.
На місці знайшли та вилучили запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.
Поліція шукає осіб, причетних до вибуху. Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Харкові 26 квітня о 12:10 нетверезий чоловік влаштував стрілянину в метро. Ніхто не постраждав.
