07:19  27 квітня
У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
19:55  26 квітня
11 окупантів одним дроном: прикордонники показали потужне відео з фронту
17:25  26 квітня
Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 07:19

У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали молодика за хуліганство в харківському метрополітені

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 квітня о 21:10 на станції метро "Історичний музей". До поліції надійшло повідомлення про те, що в підземці пролунав постріл.

За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та здійснив постріл угору зі стартового пістолета. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Порушника доставили до кімнати поліції для встановлення всіх обставин інциденту. Наразі вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у Дніпрі шукають зловмисників, які влаштували стрілянину. Це сталось прямо біля відділу поліції. 25 квітня у соцмережах стали поширювати відео з конфліктом групи осіб. У одного з них була зброя, і він здійснив постріл.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На Львівщині 15-річний хлопець погрожував 10-річній дівчинці іграшковим пістолетом
25 квітня 2026, 19:42
Стрілянина на Київщині: п’яний чоловік відкрив вогонь після поїздки в таксі
25 квітня 2026, 12:47
У Хмельницькому чоловік стріляв у дворі будинку
24 квітня 2026, 22:53
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
У Запоріжжі дерево впало і розчавило авто – водій загинув
27 квітня 2026, 08:19
Біля школи в Херсоні виявили небезпечну протипіхотну міну
27 квітня 2026, 08:03
На Миколаївщині під ударом ворога опинилися дві громади, є поранений
27 квітня 2026, 07:58
Вибухи в Полтаві: російські дрони атакували область
27 квітня 2026, 07:53
У Харкові стався вибух біля супермаркету: поліція шукає причетних
27 квітня 2026, 07:47
Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 квітня 2026, 07:39
П'ятнадцятий блекаут на ЗАЕС: станція працювала на дизель-генераторах
27 квітня 2026, 07:36
Масований удар дронами по Одесі: пошкоджені багатоповерхівки та готель, є постраждалі
27 квітня 2026, 07:25
Втрати росіян станом на 27 квітня: Генштаб оновив дані
27 квітня 2026, 07:12
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »