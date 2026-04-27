У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину

Інцидент стався 26 квітня о 21:10 на станції метро "Історичний музей". До поліції надійшло повідомлення про те, що в підземці пролунав постріл.

За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та здійснив постріл угору зі стартового пістолета. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Порушника доставили до кімнати поліції для встановлення всіх обставин інциденту. Наразі вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у Дніпрі шукають зловмисників, які влаштували стрілянину. Це сталось прямо біля відділу поліції. 25 квітня у соцмережах стали поширювати відео з конфліктом групи осіб. У одного з них була зброя, і він здійснив постріл.