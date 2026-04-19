19 квітня 2026, 12:23

На Львівщині авто зіткнулося з мотоциклом: постраждали підлітки

Фото: Національна поліція
На Львівщині двоє неповнолітніх травмовані в ДТП. Правоохоронці встановлюють усі обставини події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 18 квітня близько 20:30 на автодорозі "Львів – Краковець" в одному з сіл Яворівський район.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Zafira, 40-річний місцевий житель, зіткнувся з мотоциклом, яким керував 15-річний мешканець міста Новояворівськ.

Унаслідок аварії травмувалися водій мотоцикла та його 15-річний пасажир. Обох підлітків госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.

Нагадаємо, на Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик. 26-річний водій Ford Mondeo не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль зіткнувся із деревом. Водій не постраждав. Перевірка показала, що він був за кермом п'яний.

Львівська область ДТП ПДР авто мотоцикл підлітки поліція
У Кривому Розі авто склалось навпіл: є постраждалі
17 квітня 2026, 14:55
У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
17 квітня 2026, 12:17
На Прикарпатті судитимуть суддю, яка на Lexus на смерть збила пенсіонерів
16 квітня 2026, 19:20
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Теракт у Києві: 8 поранених у лікарнях, один у критичному стані
19 квітня 2026, 14:02
У Дружківці FPV-дрон влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа
19 квітня 2026, 13:53
Чому довга війна руйнує суспільство зсередини
19 квітня 2026, 13:28
Удар по РФ: уражено завод БпЛА "Атлант Аєро" та склади боєприпасів
19 квітня 2026, 13:06
Втрати росіян станом на 19 квітня: Генштаб оновив дані
19 квітня 2026, 11:59
На Сумщині за добу – понад 70 обстрілів, 1 загиблий і 7 постраждалих
19 квітня 2026, 11:25
У Херсоні російський дрон влучив в автомобіль – загинув чоловік
19 квітня 2026, 10:53
Україна і зброя: небезпечна ілюзія "захисту"
19 квітня 2026, 10:39
Теракт у Києві: поліцейські втекли під час стрілянини – відео з місця події
19 квітня 2026, 10:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
