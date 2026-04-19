На Львівщині авто зіткнулося з мотоциклом: постраждали підлітки
На Львівщині двоє неповнолітніх травмовані в ДТП. Правоохоронці встановлюють усі обставини події
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 18 квітня близько 20:30 на автодорозі "Львів – Краковець" в одному з сіл Яворівський район.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Zafira, 40-річний місцевий житель, зіткнувся з мотоциклом, яким керував 15-річний мешканець міста Новояворівськ.
Унаслідок аварії травмувалися водій мотоцикла та його 15-річний пасажир. Обох підлітків госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.
Нагадаємо, на Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик. 26-річний водій Ford Mondeo не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль зіткнувся із деревом. Водій не постраждав. Перевірка показала, що він був за кермом п'яний.