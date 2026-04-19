На Львовщине авто столкнулось с мотоциклом: пострадали подростки
Во Львовской области двое несовершеннолетних травмированы в ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства проишествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 апреля около 20:30 на автодороге "Львов - Краковец" в одном из сел Яворивского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Opel Zafira, 40-летний местный житель, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 15-летний житель Новояворовска.
В результате аварии травмировались водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Оба подростка госпитализированы с телесными повреждениями.
По факту ДТП следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.
