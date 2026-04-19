19 апреля 2026, 12:23

На Львовщине авто столкнулось с мотоциклом: пострадали подростки

Фото: Национальная полиция
Во Львовской области двое несовершеннолетних травмированы в ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства проишествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 апреля около 20:30 на автодороге "Львов - Краковец" в одном из сел Яворивского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Opel Zafira, 40-летний местный житель, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 15-летний житель Новояворовска.

В результате аварии травмировались водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Оба подростка госпитализированы с телесными повреждениями.

По факту ДТП следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Напомним, в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик. 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян.

В Кривом Роге авто сложилось пополам: есть пострадавшие
17 апреля 2026, 14:55
В лесу возле Львова 17-летняя девушка погибла во время катания на квадроцикле
17 апреля 2026, 12:17
На Прикарпатье будут судить судью, которая на Lexus насмерть сбила пенсионеров
16 апреля 2026, 19:20
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Киеве проверяют действия полиции во время теракта 18 апреля
19 апреля 2026, 15:05
На Сумщине пограничники уничтожили технику и укрытие окупантов – впечатляющие кадры
19 апреля 2026, 14:43
Теракт в Киеве: 8 раненых в больницах, один в критическом состоянии
19 апреля 2026, 14:02
В Дружковке FPV-дрон попал в многоэтажку: возник пожар
19 апреля 2026, 13:53
Почему долгая война разрушает общество изнутри
19 апреля 2026, 13:28
Удар по РФ: поражен завод БпЛА "Атлант Аэро" и склады боеприпасов
19 апреля 2026, 13:06
Потери россиян на 19 апреля: Генштаб обновил данные
19 апреля 2026, 11:59
На Сумщине за сутки – более 70 обстрелов, 1 погибший и 7 пострадавших
19 апреля 2026, 11:25
В Херсоне российский дрон попал в автомобиль – погиб мужчина
19 апреля 2026, 10:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
