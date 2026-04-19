На Львовщине авто столкнулось с мотоциклом: пострадали подростки

Во Львовской области двое несовершеннолетних травмированы в ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства проишествия

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 апреля около 20:30 на автодороге "Львов - Краковец" в одном из сел Яворивского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Opel Zafira, 40-летний местный житель, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 15-летний житель Новояворовска.

В результате аварии травмировались водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Оба подростка госпитализированы с телесными повреждениями.

По факту ДТП следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Напомним, в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик. 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян.