Деталі зникнення українця Ігоря Комарова на Балі: що розповіла поліція

Фото: BaliPost

Громадянин України Ігор Комаров пізно ввечері 15 лютого був викрадений під час поїздки з друзями на мотоциклах у районі Джимбаран на півдні острова Балі

Про це пише індонезійське видання Bali Post, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, на місці зникнення були знайдені особисті речі Комарова – мобільний телефон, сумка та гаманець, які вилучено як речові докази.

Заяву про зникнення подав друг потерпілого, який розповів про перебіг подій того вечора.

Інцидент стався близько 22:30 у районі селища Джимбаран, розташованого на півдні острова Балі. Ігор Комаров разом із двома друзями тренувалися в їзді на мотоциклах по нерівній місцевості.

За словами заявника, він на деякий час вирвався вперед, а коли обернувся – його товаришів уже не було. Повернувшись до місця старту, чоловік виявив лише особисті речі зниклого.

За попередньою версією слідства, на чоловіків могла напасти організована група осіб.

Наразі поліція перевіряє обставини викрадення та автентичність відеозапису, на якому, імовірно після викрадення, чоловік заявляє про фізичне насильство та просить про викуп.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів. За повідомленнями, одному із заручників нібито вдалося втекти, а іншого утримують та застосовують фізичне насильство.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра. За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів.

Згодом Глагола зазначив, що історія про викрадення двох українців на Балі викликає низку питань. За його словами, ані українські правоохоронні органи, ані місцеві індонезійські медіа не повідомляли про інцидент, що є нетиповим для події такого масштабу.

Відкриті джерела також не містили жодних публікацій про вимогу викупу у 10 мільйонів доларів чи проведення спецоперації поліції Балі.

Глагола припустив, що подія могла бути "інформаційною постановкою", а її поширення пов'язав із активністю у соцмережах дівчини одного з фігурантів. За його словами, у цифрову епоху гучні скандали часто використовуються для збільшення аудиторії та створення вірусного ефекту.