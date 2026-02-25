13:48  25 лютого
25 лютого 2026, 10:28

У Києві підприємець "під прикриттям" виконання оборонних замовлень коригував атаки росіян

25 лютого 2026, 10:28
Фото: СБУ
СБУ затримала ще одного коригувальника, який наводив російські обстріли по Києву. Ним виявився завербований ФСБ 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант готував серію повітряних атак РФ по вітчизняних компаніях, які ремонтують військовий транспорт та модернізують його тактико-технічні характеристики. Щоб виявити локації таких підприємств, він об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень.

Насправді, перебуваючи на території оборонних компаній, чоловік позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів.

У подальшому фігурант мав придбати і приховано встановити на територіях потенційних "цілей" мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів. За допомогою замаскованих відеопристроїв рашисти сподівалися відстежити наслідки запланованих атак по українських об’єктах.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його контакти з ФСБ і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим провели заходи для убезпечення оборонних компаній.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги окупантів, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Також у затриманого виявили договори з підприємствами, на які він намагався навести російську зброю.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

