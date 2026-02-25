Колишній заступник Єрмака постане перед судом за корупційні злочини

Фото: "Радіо Свобода"

НАБУ та САП направили до суду справу колишнього заступника керівника Офісу Президента, який обіймав цю посаду з 2019 до 2024 року

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що чиновника обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Незаконне збагачення

У період 2020-2022 рр. обвинувачений набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період понад 1,3 млн грн. Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Щоб приховати активи, посадовець оформив більшість з них на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ними у повному обсязі.

Легалізація коштів

У 2019-2021 рр. топпосадовець незаконно набув готівку, яку легалізував через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини. Для цього він залучив бенефіціара товариства, що володіло землею на березі моря, і передав майже 6,5 млн грн. Готові будинки спочатку оформили на товариство, а після повідомлення про підозру у травні 2024 року – на довірену особу.

Прийняття неправомірної вигоди

Детективи встановили, що у 2022 році власник будівельної компанії запропонував топпосадовцю хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США за сприяння у скасуванні результатів тендеру та забезпечення перемоги його компанії в новому тендері. Обвинувачений погодився на пропозицію, використав службове становище та виконав зобов’язання. Антимонопольний комітет України (АМКУ) пізніше ухвалив відповідне рішення.

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента повідомили про підозру у незаконному збагаченні у травні 2024 року, а у квітні 2025-го – у легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Прізвища експосадовця не розголошують, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Андрія Смирнова.

Справа Смирнова: що відомо

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру Андрію Смирнову 22 травня 2024 року.

У НАБУ розповіли, що за версією слідства, щоб приховати придбане майно Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Вже в кінці травня за підозрюваного Андрія Смирнова внесли заставу в 10 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський звільнив Смирнова з посади заступника голови Офісу Президента Андрія Єрмака 29 березня.