13:48  25 лютого
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
09:24  25 лютого
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
08:55  25 лютого
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
25 лютого 2026, 09:24

Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника

25 лютого 2026, 09:24
Фото: ДБР
Завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Харкова та двох його спільників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Наразі обвинувальний акт направлений до суду.

Експравоохоронця та одного зі спільників обвинувачують у незаконному переправленні осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Ще одному фігуранту додатково інкриміновано виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, ділки організували схему незаконного переправлення чоловіка до Молдови, свої послуги оцінили в 14 тисяч доларів. Клієнта везли з Харкова до Вінниці, де він мав переказати основну суму – 12 тисяч доларів – на криптогаманець.

Щоб уникнути перевірок на блокпостах, чоловіка змушували виходити з машини та обходити їх пішки, після чого поїздка продовжувалася. Спільників затримали одночасно у Харкові та Вінниці під час передачі грошей у пункті обміну валют.

