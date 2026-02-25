17:39  25 лютого
25 лютого 2026, 15:30

У Дніпрі військовий підірвав гранату біля багатоповерхівки

25 лютого 2026, 15:30
Фото з відкритих джерел
У Дніпрі військовий кинув бойову гранату біля багатоповерхового будинку. Причиною стали ревнощі

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався в грудні минулого року. Тоді старший солдат однієї з військових частин, прийшов до подвір’я багатоквартирного будинку, де проживає колишній співмешканець його цивільної дружини. За його словами, його співмешканка розповідала про насильство з боку колишнього партнера. Сам він із цим чоловіком раніше знайомий не був.

У дворі житлового будинку чоловіки сварились. Тоді обвинувачений кинув оборонну осколкову ручну гранату Ф-1. Вибух стався у громадському місці — поблизу багатоповерхівки.

Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено майно однієї з жінок. За словами військового, він забрав боєприпас у російського військового під час перебування на фронті та зберігав його при собі. Він визнав провину та розкаявся.

Суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.

