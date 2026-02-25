13:48  25 лютого
25 лютого 2026, 13:18

На Черкащині пʼяна водійка збила пішохода й намагалася втекти, але застрягла в снігу

25 лютого 2026, 13:18
Фото: поліція
ДТП сталася 23 лютого близько 21:15 на вулиці Героїв Холодноярців у місті Сміла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Mercedes-Benz не обрала безпечної швидкості руху та збила пішохода, який рухався по правому узбіччю дороги. Внаслідок аварії 21-річний юнак отримав травми, його госпіталізували.

Після наїзду 39-річна жінка залишила місце ДТП. Проте втекти далеко їй не вдалося – за кілька метрів її автівка застрягла у купі снігу.

На Черкащині пʼяна водійка збила пішохода й намагалася втекти, але застрягла в снігу

Під час спілкування з водійкою поліцейські помітили у неї ознаки сп’яніння. Результат медогляду підтвердив це – у крові жінки виявили 2,4 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

Жінку затримали. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху, ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України. Слідство триває.

На Черкащині пʼяна водійка збила пішохода та намагалася втекти, але застрягла в снігу

Нагадаємо, ввечері 24 лютого на Львівщині 25-річний прокурор за кермом авто Skoda Super B збив на пішохідному переході двох дітей – брата та сестру. Від отриманих травм 14-річна дівчина загинула на місці, 10-річного хлопця госпіталізували.

