Ілюстративне фото

У Київській області засудили чоловіка, який ховав вибухівку. Він робив це за вказівками російських кураторів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, житель Київщини в 2014-2026 роках був на території РФ. Тоді його завербували представники російських спецслужб. У 2016 році він абрав зі схрону в селі Глеваха Київської області вибухівку і боєприпаси: запали в кількості 8 штук, міну пастку, 10 підривників, частини подовженого стандартного заряду СЗ-4П, які складаються із зарядів пластичної вибухової речовини загальною масою 4504 грами. Ці речі він переховав поблизу місця свого проживання.

У червні минулого року за вказівкою куратора чоловік забрав це все та приніс до свого будинку. Боєприпаси і вибухівку він зберігав за місцем проживання, чекаючи подальших вказівок. Однак 19 черня його затримали правоохоронці.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови зірвали серію замовних вбивств, які готувала агентура РФ. В Україну агенти в’їжджали під виглядом туристів. За вбивства російські куратори обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів, залежно від статусу особи.