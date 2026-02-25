Виплати, відпустки, стаж: Рада ухвалила закон про соцзахист військовослужбовців
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військовослужбовців базової служби та членів їхніх сімей
Про це інформує RegioNews.
Закон у цілому підтримали 284 народні депутати
Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, що закон формує зрозумілу та чесну систему соціальних гарантій для військових – до, під час і після проходження служби.
"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", – наголосив він.
Основні положення закону
- Військові під час служби отримують гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення, а також відпустки за сімейними обставинами, лікування та реабілітацію за рішенням ВЛК.
- Держава забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв'язок.
- Час базової та строкової служби зараховуватиметься до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби та пільгового стажу для пенсії.
- Працівники, призвані на службу, можуть отримати компенсацію за невикористані відпустки за умови подання заяви до кінця місяця звільнення від роботи.
- Після повернення зі служби військовий має право повернутися на посаду не нижчу за попередню.
- Передбачена фінансова допомога у розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.
- Військові отримують можливість професійної адаптації, страховий та трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.
Підтримка родин загиблих та зниклих безвісти
Закон встановлює єдиний і прозорий підхід до виплат родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Михайло Федоров уточнив:
- Родинам загиблих виплата становитиме ₴15 млн.
- Родини зниклих безвісти отримуватимуть щомісячні виплати близько ₴120 тис.
- При підтвердженні загибелі загальна сума допомоги також становитиме ₴15 млн, що забезпечує рівність і прозорість незалежно від дати чи обставин отримання статусу.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495, який гарантує грошові компенсації за невикористані щорічні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби під час воєнного стану.
Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує