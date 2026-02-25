Виплати, відпустки, стаж: Рада ухвалила закон про соцзахист військовослужбовців

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews.

Закон у цілому підтримали 284 народні депутати

Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, що закон формує зрозумілу та чесну систему соціальних гарантій для військових – до, під час і після проходження служби.

"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", – наголосив він.

Основні положення закону

Військові під час служби отримують гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення, а також відпустки за сімейними обставинами, лікування та реабілітацію за рішенням ВЛК.

Держава забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв'язок.

Час базової та строкової служби зараховуватиметься до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби та пільгового стажу для пенсії.

Працівники, призвані на службу, можуть отримати компенсацію за невикористані відпустки за умови подання заяви до кінця місяця звільнення від роботи.

Після повернення зі служби військовий має право повернутися на посаду не нижчу за попередню.

Передбачена фінансова допомога у розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.

Військові отримують можливість професійної адаптації, страховий та трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Підтримка родин загиблих та зниклих безвісти

Закон встановлює єдиний і прозорий підхід до виплат родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Михайло Федоров уточнив:

Родинам загиблих виплата становитиме ₴15 млн.

Родини зниклих безвісти отримуватимуть щомісячні виплати близько ₴120 тис.

При підтвердженні загибелі загальна сума допомоги також становитиме ₴15 млн, що забезпечує рівність і прозорість незалежно від дати чи обставин отримання статусу.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495, який гарантує грошові компенсації за невикористані щорічні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби під час воєнного стану.

