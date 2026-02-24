Фото: СБУ

СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився завербований ворогом працівник запорізького комбінату. Під виглядом пошуку нової роботи він прийшов на співбесіду до одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України.

При ознайомчій зустрічі агент одразу почав розпитувати про систему захисту режимного об’єкта під час повітряних тривог. Також, перебуваючи на території виробничого цеху, він намагався отримати інформацію про наявність антидронових сіток всередині та засобів ППО за периметром промзони.

Окрім "розвідки" на співбесіді, зловмисник додатково обходив місто, фіксував локації і фотографував фасади інших підприємств, що виконують оборонні замовлення.

Зібрані відомості фігурант накопичував на своєму смартфоні та робив з них агентурні "доповіді" куратору. Для комунікації з російським спецслужбістом фігурант використовував анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ затримали агента і провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації оборонної інфраструктури регіону.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови зірвали серію замовних вбивств, які готувала агентура РФ. В Україну агенти в’їжджали під виглядом туристів. За вбивства російські куратори обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів, залежно від статусу особи.