11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 13:28

У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу

24 лютого 2026, 13:28
Фото: СБУ
СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився завербований ворогом працівник запорізького комбінату. Під виглядом пошуку нової роботи він прийшов на співбесіду до одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України.

При ознайомчій зустрічі агент одразу почав розпитувати про систему захисту режимного об’єкта під час повітряних тривог. Також, перебуваючи на території виробничого цеху, він намагався отримати інформацію про наявність антидронових сіток всередині та засобів ППО за периметром промзони.

Окрім "розвідки" на співбесіді, зловмисник додатково обходив місто, фіксував локації і фотографував фасади інших підприємств, що виконують оборонні замовлення.

Зібрані відомості фігурант накопичував на своєму смартфоні та робив з них агентурні "доповіді" куратору. Для комунікації з російським спецслужбістом фігурант використовував анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ затримали агента і провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації оборонної інфраструктури регіону.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови зірвали серію замовних вбивств, які готувала агентура РФ. В Україну агенти в’їжджали під виглядом туристів. За вбивства російські куратори обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів, залежно від статусу особи.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
