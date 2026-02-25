Фото: pixabay

До 28 збільшилась кількість постраждалих внаслідок харчового отруєння після відвідування розважального центру у Львові

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

"У Львові триває епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в одному з розважальних закладів. Станом на 21:00 24 лютого зареєстровано 28 випадків захворювання", – йдеться у повідомленні.

Серед захворілих – 20 дітей віком до 15 років.

У всіх хворих симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі, підвищення температури тіла. За інформацією лікарів, стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.

У трьох постраждалих лабораторно підтвердили норовірусну інфекцію.

Через ймовірне отруєння відвідувачів львівський дитячий розважальний центр Dragon Park не працюватиме до кінця лютого. Рішення ухвалили, аби запобігти можливому поширенню інфекції. Про це 24 лютого повідомила адміністрація комплексу.

Нагадаємо, за фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають, правоохоронці призначили необхідні експертизи для встановлення причин отруєння.