Фото: поліція

ДТП сталася 24 лютого приблизно о 23:40 на трасі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" в районі села Половинки Миколаївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Hyundai Terracan та вантажівка Volvo з напівпричепом, які рухались у попутному напрямку.

Від отриманих травм 32-річний водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС. Ще одного пасажира госпіталізували.

52-річний водій вантажівки не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії. Відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та шукають свідків. Інформацію просять передавати за телефонами: 093-429-91-63 або 102.

Нагадаємо, 23 лютого на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинули дві людини, п'ятеро дістали травми.