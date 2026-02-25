На Миколаївщині автівка влетіла у вантажівку: троє загиблих та один травмований
ДТП сталася 24 лютого приблизно о 23:40 на трасі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" в районі села Половинки Миколаївського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобіль Hyundai Terracan та вантажівка Volvo з напівпричепом, які рухались у попутному напрямку.
Від отриманих травм 32-річний водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС. Ще одного пасажира госпіталізували.
52-річний водій вантажівки не постраждав.
Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії. Відкрито кримінальне провадження.
Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та шукають свідків. Інформацію просять передавати за телефонами: 093-429-91-63 або 102.
