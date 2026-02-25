13:48  25 лютого
В Україну надійшло 127 тисяч доз вакцини проти туберкульозу

25 лютого 2026, 11:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україну доставлено 127 000 доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу для безоплатної імунізації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі вакцина БЦЖ вже доставлена в усі області України. Далі її перерозподіляють між закладами охорони здоров'я для проведення щеплень.

В Україні щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ проводиться через 24 години після народження – відповідно до оновленого Календаря профілактичних щеплень, чинного з 1 січня 2026 року.

Дітей, які не були вакциновані в пологовому будинку, можна щепити у педіатра або сімейного лікаря.

Фахівці пояснюють, для немовлят захист від туберкульозу є критично важливим. У ранньому віці хвороба часто має генералізовану форму –
з ураженням печінки, нирок, кісток і високим ризиком розвитку туберкульозного менінгіту.

Довідка: Туберкульоз – одне з найдавніших інфекційних захворювань. Це хронічне інфекційне захворювання характеризується утворенням в органах специфічних запальних змін.

Туберкульоз вражає практично всі органи і системи організму. Але найбільш частою локалізацією туберкульозу є органи дихання. Передається повітряно-крапельним шляхом – під час кашлю або чхання від людини, яка виділяє мікобактерії туберкульозу.

Нагадаємо, нещодавно в Україну надійшли 100 000 доз комбінованої вакцини АКДП проти кашлюку, дифтерії та правця для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень.

Як відомо, з 1 січня 2026 року в Україні набув чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань. Окрім того, з нового року стартувала безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років.

