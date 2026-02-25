13:48  25 лютого
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
09:24  25 лютого
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
08:55  25 лютого
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
25 лютого 2026, 12:20

На Хмельниччині молодик привласнив пів мільйона з картки матері зниклого безвісти військового

25 лютого 2026, 12:20
Фото: pixabay
Поліція викрила 23-річного молодика, який протягом пів року привласнював гроші односельчанки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка отримувала державну допомогу за сина-військовослужбовця, який зник безвісти на війні.

Схема розкрилася після звернення до поліції іншого сина потерпілої. Як з’ясували правоохоронці, односельчанин допомагав жінці знімати готівку з картки та дізнався її банківські дані. Після цього він підключив рахунок пенсіонерки до свого додатка в телефоні й отримав повний доступ до грошей. Зловмисник витрачав її кошти на розваги, покупки та алкоголь. Жінці ж він передавав лише незначну частину готівки.

Загалом 23-річний фігурант встиг витратити понад 470 тисяч гривень.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Незабаром він постане перед судом.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вкрав картку з виплатами за загиблого військового і "балував себе" покупками. Суд призначив йому покарання.

Хмельницька область
