Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка отримувала державну допомогу за сина-військовослужбовця, який зник безвісти на війні.

Схема розкрилася після звернення до поліції іншого сина потерпілої. Як з’ясували правоохоронці, односельчанин допомагав жінці знімати готівку з картки та дізнався її банківські дані. Після цього він підключив рахунок пенсіонерки до свого додатка в телефоні й отримав повний доступ до грошей. Зловмисник витрачав її кошти на розваги, покупки та алкоголь. Жінці ж він передавав лише незначну частину готівки.

Загалом 23-річний фігурант встиг витратити понад 470 тисяч гривень.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Незабаром він постане перед судом.

