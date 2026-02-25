Фото: соцмережі

Поліція розслідує обставини трагедії на одному з будівельних майданчиків у Черкасах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час робіт стріла будівельного крана впала на 56-річного працівника. Від отриманих травм він помер ще до приїзду лікарів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини).

Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії. Слідство триває.

